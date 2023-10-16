Внеш компл батарей 192В 2U RT Online СВК
Внеш компл батарей 192В 2U RT Online СВК
Референс: BPSE192RT2U9
Во внешнем батарейном блоке BPSE192RT2U9 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|78
|56.5
|24
|см.
|63.6
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
BPSE 2U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 765.76 kB
BPSE 2U руководство пользователя
Техническая документация
BPSE192RT2U9 паспорт изделия
Дата документа: 09/04/2024
Формат PDF
Размер 62.67 kB
BPSE192RT2U9 паспорт изделия
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