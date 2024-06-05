Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(8/10)KRTXLIEC-NC, 192В, 32 шт. АКБ, 3U, RT
Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(8/10)KRTXLIEC-NC, 192В, 32 шт. АКБ, 3U, RT
Референс: BPSE192RT3U5
Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Закрытый/герметичный Да
Пластиковый корпус Нет
Температура эксплуатации 0-40
Вес 60
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409211793
|87
|58
|25
|см.
|69
|кг.
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