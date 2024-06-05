Продукты
BPSE240RT3U5
Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(5/6)KRTXLIEC-NC, 240В, 20 шт. АКБ, 3U, RT
BPSE240RT3U5
BPSE240RT3U5
BPSE240RT3U5

Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(5/6)KRTXLIEC-NC, 240В, 20 шт. АКБ, 3U, RT

Референс: BPSE240RT3U5
Линейка Smart-Save Online SRT
Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Закрытый/герметичный Да
Пластиковый корпус Нет
Температура эксплуатации 0-40
Вес 43
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409211809875825 см. 50кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина