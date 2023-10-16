Продукты
BPSE240RT3U9
Внеш компл батарей 240В 3U RT Online СВК
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9
BPSE240RT3U9

Внеш компл батарей 240В 3U RT Online СВК

Референс: BPSE240RT3U9
Линейка Smart-Save Online SRT

Во внешнем батарейном блоке BPSE240RT3U9 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.875825 см. 80кг.
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Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
BPSE240RT3U9 паспорт изделия
Дата документа: 09/04/2024
Формат PDF
Размер 64.35 kB
BPSE240RT3U9 паспорт изделия
Техническая документация
BPSE 3U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.58 MB
BPSE 3U руководство пользователя
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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