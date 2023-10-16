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BPSE48RT2U
Внеш компл батарей 48В 2U RT Online СВК
BPSE48RT2U

Внеш компл батарей 48В 2U RT Online СВК

Референс: BPSE48RT2U
Линейка Smart-Save Online SRT

Во внешнем батарейном блоке BPSE48RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric модели SRTSE2000RTXLISH.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.7158.520 см. 34.8кг.
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Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
BPSE 2U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 765.76 kB
BPSE 2U руководство пользователя
Техническая документация
BPSE48RT2U паспорт изделия
Дата документа: 09/04/2024
Формат PDF
Размер 62.82 kB
BPSE48RT2U паспорт изделия
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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