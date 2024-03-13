Продукты
BС501AP
База извещателя для всех точечных извещателей

База извещателя для всех точечных извещателей

Референс: BС501AP
Линейка SystemeFS

База извещателя для всех точечных извещателей

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917017510104 см. 0.05кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
BC501АР База извещателя
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 312.25 kB
BC501АР База извещателя
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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