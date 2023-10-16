ИБП серии Back-Save BV
ИБП серии Back-Save BV
Референс: BVSE400RS
ИБП Back – Save BVSE400RS 400ВА/240Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 3,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Да
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|58.6
|33
|26.7
|см.
|4.2
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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