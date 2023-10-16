Продукты
BVSE800I
ИБП серии Back-Save BV
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I
BVSE800I

ИБП серии Back-Save BV

Референс: BVSE800I
Линейка Back-Save

ИБП Back – Save BVSE800I 800ВА/480Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену. В столь компактном корпусе имеет 7 разъемов выходного питания.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Да
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912755158.63326.7 см. 5.4кг.
BAG
34шт.60.234.526.7 см. 21.196кг.
P12
464шт.12080127 см. 350кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 1.1 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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