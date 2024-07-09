Продукты
C9C32216
City9 Set Контактор 2P 2НО 16A AC 230В-230В
C9C32216
C9C32216
C9C32216

City9 Set Контактор 2P 2НО 16A AC 230В-230В

Референс: C9C32216
Линейка City9 Set CT

Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric на номинальный ток 16 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 18 мм.
- В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.)
- Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя.
- Механический индикатор положения контактов.
- Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC001653 Модульный контактор для распределительного щита
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 1
Возможна дополнит. комплектация Нет
Напряжение цепи управления 220-230
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
S03
3132шт.14680409152864403031 см. 18.141кг.
P12
43168шт.12080110 см. 446кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
Инструкция City9 Set CT C9CXXXXX
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 375.3 kB
Инструкция City9 Set CT C9CXXXXX
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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