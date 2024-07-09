City9 Set Контактор 2P 2НО 40A AC 230В-230В

Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric на номинальный ток 40 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 36 мм.

- В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.)

- Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя.

- Механический индикатор положения контактов.

- Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.