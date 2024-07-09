Продукты
C9D55616
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55616

City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-A 230В

Референс: C9D55616
Линейка City9 Set RCBO

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric,1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип А. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы.

Спецификация
Технические характеристики
EC000905 Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ)
Тип напряжения AC (перемен.)
Номинальный ток 16
Степень загрязнения 2
Класс токоограничения 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090638598.74.27.7 см. 0.2кг.
BAG
372шт.1468040906385638.228.729.5 см. 14.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 339.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
EZ9E108S2SRU
 
City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/8мод
EZ9EAB102
 
City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 2 мод.
EZ9EAA104
 
City9 Box бокс навесной без дверцы 4 мод.
EZ9E212S2SRU
 
City9 Box корпус навесной с проз. дв. 2ряд/24мод
EZ9E212S2FRU
 
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 2ряд/24мод
EZ9E312S2FRU
 
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 3ряд/36мод
EZ9E112S2SRU
 
City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/12мод
EZ9E112S2FRU
 
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/12мод
Совместимые продукты
C9S16263
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63А 400В
C9S16240
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
C9R36263
 
City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36240
 
City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9F34116
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 4.5kA 230В
C9R70225
 
City9 Set ВДТ 25А 2P 10мА Тип-A 230В
C9F34325
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 3P 4.5kA 400В
C9F34240
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 2P 4.5kA 230В
C9S16363
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 63А 400В
C9S16340
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 40А 400В
Фильтры
Поиск
Корзина