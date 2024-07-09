City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
Референс: C9D55616
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric,1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип А. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы.
Спецификация
Технические характеристики
EC000905 Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ)
Тип напряжения AC (перемен.)
Номинальный ток 16
Степень загрязнения 2
Класс токоограничения 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409063859
|8.7
|4.2
|7.7
|см.
|0.2
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|14680409063856
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|14.9
|кг.
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Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 339.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
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