City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 4P 4.5kA 400В
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 4P 4.5kA 400В
Референс: C9F34450
Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство.
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Номинальное напряжение 400
Количество защищенных полюсов 4
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 4
Степень загрязнения 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409062685
|7.4
|8.9
|8
|см.
|0.48
|кг.
CAR
|2
|—
|3
|шт.
|4680409062692
|22.1
|8.9
|8
|см.
|1.447
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|—
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|17.864
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 24/04/2024
Формат PDF
Размер 337.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
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