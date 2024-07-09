Продукты
C9F36406
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 4P 6kA 400В
C9F36406
C9F36406
C9F36406

City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 4P 6kA 400В

Референс: C9F36406
Линейка City9 Set MCB

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика С, Icn = 6 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство.

Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Номинальное напряжение 400
Количество защищенных полюсов 4
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 4
Степень загрязнения 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091302547.48.98 см. 0.48кг.
CAR
23шт.468040913026122.18.98 см. 1.447кг.
BAG
336шт.1468040913026838.228.729.5 см. 17.864кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 24/04/2024
Формат PDF
Размер 337.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
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