City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В
City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В
Референс: C9R36463
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63А, ток утечки 30 мА, тип АС, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.
Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Частота 50/60 Гц
Кратковременная задержка срабатывания Нет
Глубина установочная 45
Селективная защита Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409064283
|9
|7.5
|7.6
|см.
|0.37
|кг.
BAG
|3
|—
|45
|шт.
|—
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|16.83
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|416
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
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