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C9R36463
City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R36463

City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В

Референс: C9R36463
Линейка City9 Set RCCB

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63А, ток утечки 30 мА, тип АС, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.

Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Частота 50/60 Гц
Кратковременная задержка срабатывания Нет
Глубина установочная 45
Селективная защита Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040906428397.57.6 см. 0.37кг.
BAG
345шт.38.228.729.5 см. 16.83кг.
P12
4864шт.12080110 см. 416кг.
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
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