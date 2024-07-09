City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
Референс: C9S16240
Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 400 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 6
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2
Тип напряжения AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409080818
|3.7
|8.9
|8.5
|см.
|0.17
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4680409080825
|22.1
|8.9
|8.5
|см.
|1.048
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|14680409080822
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|13.08
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|324
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 291.36 kB
City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 23/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
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