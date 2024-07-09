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C9S16440
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 40А 400В
C9S16440

City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 40А 400В

Референс: C9S16440
Линейка City9 Set SD

Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 400 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 6
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 4
Тип напряжения AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090808707.48.98.5 см. 0.35кг.
CAR
23шт.468040908088722.18.98.5 см. 1.045кг.
BAG
336шт.38.228.729.5 см. 13.04кг.
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация
City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 291.36 kB
City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 23/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
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