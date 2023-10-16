Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД

Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.

Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт.