Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД
Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД
Референс: CoolRow
Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
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