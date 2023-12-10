Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~24В
Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~24В
Референс: DA08S
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP40
Высота 10
Ручное управление Да
Ширина 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409081556
|20
|10
|10
|см.
|0.77
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|—
|58
|36.4
|21.3
|см.
|18.6
|кг.
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Дата документа: 10/12/2023
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Размер 11.42 MB
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Размер 372.23 kB
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