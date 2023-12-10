Продукты
DASR05SL
Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 5Нм 2поз ~220В
DASR05SL

Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 5Нм 2поз ~220В

Референс: DASR05SL
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 22.5
Ручное управление Да
Ширина 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916909422.51210.4 см. 1.79кг.
BAG
312шт.48.42734.1 см. 22.438кг.
P12
4216шт.12080115 см. 415кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 486.7 kB
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Формат PDF
Размер 936.38 kB
Срок действия: 19/01/2024 - 18/09/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина