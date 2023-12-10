Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 15Нм 2поз ~24В/=24В
Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 15Нм 2поз ~24В/=24В
Референс: DASR15S
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 32
Ручное управление Да
Ширина 13.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169124
|32
|13.5
|9.5
|см.
|2.64
|кг.
BAG
|3
|—
|8
|шт.
|—
|56.8
|35.3
|22.7
|см.
|22.26
|кг.
P12
|4
|—
|128
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|370
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 486.7 kB
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12759_24
Формат PDF
Размер 885.08 kB
Срок действия: 15/01/2024 - 14/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12759_24
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик