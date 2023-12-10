Продукты
DASR20S
Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~24В/=24В
DASR20S

Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~24В/=24В

Референс: DASR20S
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 32
Ручное управление Да
Ширина 13.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091691483213.59.5 см. 2.64кг.
BAG
38шт.57.63522.6 см. 22.269кг.
P12
4128шт.12080105 см. 370кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 486.7 kB
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12759_24
Формат PDF
Размер 885.08 kB
Срок действия: 15/01/2024 - 14/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12759_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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