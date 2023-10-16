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ESM-BAT-A4
Батарейный шкаф для уст. АКБ 4 x 12 Ач

Батарейный шкаф для уст. АКБ 4 x 12 Ач

Референс: ESM-BAT-A4
Линейка SystemeFS
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.605020 см. 10.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническое описание ESM Fire
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 760.94 kB
Техническое описание ESM Fire
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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