Панель управления выносная с ЖК дисплеем
Панель управления выносная с ЖК дисплеем
Референс: ESM-FMP
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|30
|20
|10
|см.
|3.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Техническое описание ESM Fire
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 760.94 kB
Техническое описание ESM Fire
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