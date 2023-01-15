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ESM-NLY-91200
Выносной оптический индикатор

Выносной оптический индикатор

Референс: ESM-NLY-91200
Линейка SystemeFS
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.20155 см. 0.25кг.
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