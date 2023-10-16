Продукты
ESM-PS2BM
Доп. кабель для мониторинга батарей

Доп. кабель для мониторинга батарей

Референс: ESM-PS2BM
Линейка SystemeFS
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.20155 см. 0.25кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническое описание ESM Fire
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 760.94 kB
Техническое описание ESM Fire
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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