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ET7729
Вертикальный кабельный организатор 52U, 1 ряд, пластиковые пальцы, в 0U канал

Вертикальный кабельный организатор 52U, 1 ряд, пластиковые пальцы, в 0U канал

Референс: ET7729
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Технические характеристики
EC000322 Кабельные направляющие/ органайзер для шкафов
Подходит для 10-дюйм. (254 мм) монтажа Нет
Количество модулей (U-юнитов) в высоту 1
Подходит для 19-дюйм. (482,6 мм) монтажа Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.110127 см. 3кг.
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