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ET8008H
Продольный кабельный канал для шкафов серии Uniprom, 1U, черный

Продольный кабельный канал для шкафов серии Uniprom, 1U, черный

Референс: ET8008H
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Технические характеристики
EC000322 Кабельные направляющие/ органайзер для шкафов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4814612042930502310 см. 5.6кг.
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