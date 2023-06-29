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ET8136
Пластиковая заглушка серия Excelente, 1U , 19", черная, 10 шт.

Пластиковая заглушка серия Excelente, 1U , 19", черная, 10 шт.

Референс: ET8136
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.481461204292348.32.84.5 см. 0.12кг.
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