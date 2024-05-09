Фрейм для ИБП Excelente VX 600кВА/кВт с полным комплектом выключателей, ПНР
Фрейм для ИБП Excelente VX 600кВА/кВт с полным комплектом выключателей, ПНР
Референс: EVXFRMB600KHS
Фрейм для ИБП Excelente VX 600кВА/кВт с полным комплектом выключателей, ПНР
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
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Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VX.pdf
Дата документа: 25/12/2023
Формат PDF
Размер 5.25 MB
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VX.pdf
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