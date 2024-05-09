Фрейм для ИБП Excelente VS, до 150кВА/кВт (Полн)
Фрейм для ИБП Excelente VS, до 150кВА/кВт (Полн)
Референс: EXLFRM150KHS
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409132364
|72.5
|98
|155
|см.
|186.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Excelente VS
Дата документа: 27/05/2024
Формат PDF
Размер 1.57 MB
Руководство по эксплуатации Excelente VS
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