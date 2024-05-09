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EXLFRM300KHS
Силовой шкаф Excelente VM 300кВА , с байпасом упр, ПНР 5x8
EXLFRM300KHS

Силовой шкаф Excelente VM 300кВА , с байпасом упр, ПНР 5x8

Референс: EXLFRM300KHS
Линейка Excelente VM/VL

Фрейм для ИБП Excelente VM 300кВА/кВт с переключателем байпаса (Q3), ПНР 5x8

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091698659772219 см. 269кг.
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Тип документа
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL.pdf
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 5.36 MB
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL.pdf
Техническая документация
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL
Дата документа: 26/04/2024
Формат PDF
Размер 5.33 MB
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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