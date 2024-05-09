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EXLPM30KH
Силовой модуль Excelente VS, 30кВА/кВт
EXLPM30KH

Силовой модуль Excelente VS, 30кВА/кВт

Референс: EXLPM30KH
Линейка Excelente VS
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409160558624486 см. 24.3кг.
P12
410шт.12080120 см. 266кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Excelente VS
Дата документа: 27/05/2024
Формат PDF
Размер 1.57 MB
Руководство по эксплуатации Excelente VS
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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