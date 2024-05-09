Силовой модуль 50кВА/кВт
Силовой модуль 50кВА/кВт
Референс: EXLPM50KH
Силовой модуль 50кВА/кВт
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 440
Высота 132
Глубина 620
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169940
|59
|83
|26
|см.
|40
|кг.
P12
|4
|—
|8
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|332
|кг.
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