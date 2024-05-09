Продукты
EXLPM50KH
Силовой модуль 50кВА/кВт
EXLPM50KH

Силовой модуль 50кВА/кВт

Референс: EXLPM50KH
Линейка Excelente VM/VL

Силовой модуль 50кВА/кВт

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 440
Высота 132
Глубина 620
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409169940598326 см. 40кг.
P12
48шт.12080120 см. 332кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL
Дата документа: 26/04/2024
Формат PDF
Размер 5.33 MB
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VM/VL
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина