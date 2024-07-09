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EZ9E108P2FRU
City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод
EZ9E108P2FRU
EZ9E108P2FRU

City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод

Референс: EZ9E108P2FRU
Линейка City9 Box

Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 92
Основные характеристики
Количество модулей по 18 мм в ряду 8
Тип продукта шкаф
Серия City9 BOX
Тип шкафа/стойки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
Количество горизонтальных рядов 1
Тип рейки DIN
Количество клеммных блоков 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Монтаж щита Утопленная
Материал шкафа Самозатухающий пластик шкаф:
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Степень ударостойкости ik IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Стандарты МЭК 60670-1-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648076890321.422.89.8 см. 0.681кг.
BAG
33шт.1360648076890031.931.924.3 см. 2.744кг.
P12
490шт.1208087.9 см. 100.304кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 92 мм
Высота 222 мм
Ширина 208 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
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