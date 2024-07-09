City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод
City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод
Референс: EZ9E108P2FRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 92
Основные характеристики
Количество модулей по 18 мм в ряду 8
Тип продукта шкаф
Серия City9 BOX
Тип шкафа/стойки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
Количество горизонтальных рядов 1
Тип рейки DIN
Количество клеммных блоков 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Монтаж щита Утопленная
Материал шкафа Самозатухающий пластик шкаф:
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Степень ударостойкости ik IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Стандарты МЭК 60670-1-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768903
|21.4
|22.8
|9.8
|см.
|0.681
|кг.
BAG
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768900
|31.9
|31.9
|24.3
|см.
|2.744
|кг.
P12
|4
|—
|90
|шт.
|—
|120
|80
|87.9
|см.
|100.304
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 92 мм
Высота 222 мм
Ширина 208 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
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