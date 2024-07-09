City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод
Референс: EZ9E108S2FRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 92
Основные характеристики
Тип шкафа/стойки Модульный корпус
Тип продукта шкаф
Серия City9 BOX
Количество модулей по 18 мм в ряду 8
Дополнительные характеристики
Монтаж щита Утопленная
Вес нетто 650 г
Номинальное импульсное допустимое напряже 2.5 кВ
Общее количество модулей по 18 мм 8
Материал шкафа Самозатухающий пластик шкаф:
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1-24
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень ударостойкости ik IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768859
|21.4
|22.8
|9.8
|см.
|0.692
|кг.
BAG
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768856
|31.9
|31.9
|24.3
|см.
|2.777
|кг.
P12
|4
|—
|90
|шт.
|—
|120
|80
|87.9
|см.
|101.294
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 92 мм Снаружи:
Высота 222 мм Снаружи:
Ширина 208 мм Снаружи:
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
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