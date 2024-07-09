City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/18мод
City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/18мод
Референс: EZ9E118S2SRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 96
Основные характеристики
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный шкаф
Серия City9 BOX
Количество модулей по 18 мм в ряду 18
Дополнительные характеристики
Количество горизонтальных рядов 1
[ui] номинальное напряжение изоляции 500 В
Цвет N/A
Тип передней крышки Прозрачнй
Материал шкафа N/A
Условия эксплуатации
Степень загрязнения 2
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Стандарты МЭК 60670-1-24
Огнестойкость N/A
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768774
|39
|12.2
|23.6
|см.
|1.196
|кг.
BAG
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768771
|29.4
|34.6
|43.6
|см.
|3.875
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|80
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина N/A
Высота N/A
Ширина N/A
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
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