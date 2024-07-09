City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки
City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки
Референс: EZ9E312P2FIT
Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 109
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022053
|30.6
|47.4
|10.9
|см.
|2.154
|кг.
BAG
|3
|—
|3
|шт.
|14690201022050
|49.2
|36.8
|32.6
|см.
|7.703
|кг.
P12
|4
|—
|36
|шт.
|—
|120
|80
|113.4
|см.
|110.427
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Формат PDF
Размер 3.71 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты