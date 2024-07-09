City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки

Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box.