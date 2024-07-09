City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод
City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод
Референс: EZ9E312P2FRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 103
Основные характеристики
Тип продукта Шкаф
Серия City9 BOX
Количество модулей по 18 мм в ряду 12
Тип ячейки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
Монтаж щита Утопленная
Номинальное рабочее напряжение 400 В Переменный ток
Вес нетто 1890 г
Тип передней крышки Белый
Номинальное импульсное напряжение 2.5 кВ
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Стандарты МЭК 60670-1-24
Степень ударостойкости ik IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768941
|30.6
|47.4
|10.9
|см.
|1.654
|кг.
BAG
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768948
|49.2
|36.8
|32.6
|см.
|6.203
|кг.
P12
|4
|—
|36
|шт.
|—
|120
|80
|113.4
|см.
|92.427
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 103 мм Снаружи:
Высота 470 мм Снаружи:
Ширина 300 мм Снаружи:
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
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