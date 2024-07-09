Продукты
EZ9E312P2SRU
City9 Box корпус навесной с белой дв. 3ряд/36мод
EZ9E312P2SRU
EZ9E312P2SRU

City9 Box корпус навесной с белой дв. 3ряд/36мод

Референс: EZ9E312P2SRU
Линейка City9 Box

Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 3 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 96
Основные характеристики
Тип ячейки Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду 12
Тип продукта Шкаф
Серия City9 BOX
Дополнительные характеристики
Тип передней крышки Белый
Номинальный ток In = 80 А
Монтаж щита поверхность
Номинальное импульсное напряжение 2.5 кВ
Шаг 9 мм 72
Условия эксплуатации
Огнестойкость 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень загрязнения 2
Стандарты МЭК 60670-1-24
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064807688422645.510 см. 1.854кг.
BAG
33шт.136064807688494734.628.3 см. 6.538кг.
P12
448шт.12080109 см. 122.606кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 96 мм Снаружи:
Высота 451 мм Снаружи:
Ширина 256 мм Снаружи:
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
Формат PDF
Размер 6.26 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
C9D34616
 
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9R36263
 
City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9S16240
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
C9F34116
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 4.5kA 230В
C9F34240
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 2P 4.5kA 230В
C9D51610
 
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 10мА Тип-A 230В
C9D61616
 
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 6kA 10мА Тип-A 230В
C9R36240
 
City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R70225
 
City9 Set ВДТ 25А 2P 10мА Тип-A 230В
C9S16263
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63А 400В
C9F36325
 
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 3P 6kA 400В
C9S16340
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 40А 400В
C9S16363
 
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 63А 400В
Фильтры
Поиск
Корзина