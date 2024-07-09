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EZ9E312S2FIT
City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки
EZ9E312S2FIT
EZ9E312S2FIT
EZ9E312S2FIT
EZ9E312S2FIT
EZ9E312S2FIT

City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки

Референс: EZ9E312S2FIT
Линейка City9 Box IT

Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - прозрачная, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 109
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102206030.647.410.9 см. 2.354кг.
BAG
33шт.1469020102206749.236.832.6 см. 8.303кг.
P12
436шт.12080113.4 см. 117.627кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Формат PDF
Размер 3.71 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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