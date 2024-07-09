Продукты
EZ9EAA104
City9 Box бокс навесной без дверцы 4 мод.
EZ9EAA104
EZ9EAA104
EZ9EAA104
EZ9EAA104
EZ9EAA104

City9 Box бокс навесной без дверцы 4 мод.

Референс: EZ9EAA104
Линейка City9 Box

Мини-щиток City9 Box 4 модуля без дверцы предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 70
Основные характеристики
Серия City9 BOX
Количество модулей по 18 мм в ряду 4
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
Тип установки Внутри помещения
Материал шкафа Самозатухающий пластик Шкаф:
Тип рейки DIN
Количество горизонтальных рядов 1
Цвет Белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации
Класс изоляции класс II
Рабочая температура окружающей среды -15-60 °C
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты ip IP40 (IP40 с установленным оборудованием) в соответствии с МЭК 60529
Степень загрязнения 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606490143837148.77 см. 0.116кг.
BAG
354шт.4360649014383543.833.136.8 см. 6.756кг.
P12
4972шт.12080125.4 см. 139.603кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 70 мм
Высота 140 мм
Ширина 87 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
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