City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод.
City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод.
Референс: EZ9EAB106
Мини-щиток City9 Box 6 модулей с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
С замком Нет
Тип закрытия Прочее
С монтажной платой/панелью Нет
Глубина 85
Основные характеристики
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду 6
Серия City9 BOX
Оборудование в комплекте Дверь
Дополнительные характеристики
Кабельный ввод Надрезанные отверстия
Шаг 9 мм 12
Цвет Белый (RAL 9003)
Заданный участок Россия
Тип установки Внутри помещения
Условия эксплуатации
Класс изоляции класс II
Степень защиты ip IP40 в соответствии с МЭК 60529
Огнестойкость 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11
Степень ударостойкости ik IK06 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606490143868
|18
|14
|8.6
|см.
|0.291
|кг.
BAG
|3
|—
|22
|шт.
|43606490143866
|43.8
|33.1
|36.8
|см.
|6.909
|кг.
P12
|4
|—
|396
|шт.
|—
|120
|80
|125.4
|см.
|142.357
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 85 мм
Высота 180 мм
Ширина 140 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Листовка City9 Set
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
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