ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000102
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый двухместная. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 0
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201028031
|15.45
|8.35
|1.11
|см.
|0.025
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|23.9
|20.1
|9.6
|см.
|0.321
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|4690201028048
|24.5
|40.8
|11.3
|см.
|0.815
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|85
|кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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