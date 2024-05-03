Продукты
GAL000123
Светорегулятор универсальный "ArtGallery" С/У 400Вт (230В)
GAL000123

Светорегулятор универсальный "ArtGallery" С/У 400Вт (230В)

Референс: GAL000123
Линейка ArtGallery

Механизм светорегулятора Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Может использоваться как выключатель или переключатель. Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010298787.17.14.65 см. 0.088кг.
CAR
28шт.23.8209.4 см. 0.709кг.
BAG
316шт.469020102988524.440.611.2 см. 1.589кг.
P12
41440шт.12080115 см. 155кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000188
 
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
GAL000145
 
Розетка "ArtGallery" С/У б/РАМКИ с ЗК (250В, 16А, защит.шторки)
GAL000132
 
Розетка «ArtGallery» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)
GAL000111
 
Выключатель "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ)
GAL000119
 
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина