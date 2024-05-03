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GAL000129
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000129

ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: GAL000129
Линейка ArtGallery

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010344837.17.14.1 см. 0.149кг.
CAR
28шт.2420.19.3 см. 1.202кг.
BAG
316шт.24.641.211.4 см. 2.585кг.
P12
41440шт.12080115 см. 244кг.
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