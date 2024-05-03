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GAL000132
Розетка «ArtGallery» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)
GAL000132

Розетка «ArtGallery» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)

Референс: GAL000132
Линейка ArtGallery

Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете белый с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010300967.17.14.35 см. 0.111кг.
CAR
28шт.23.8209.6 см. 0.945кг.
BAG
316шт.24.741.111.3 см. 2.078кг.
P12
41440шт.12080115 см. 199кг.
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