ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).