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GAL000188
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
GAL000188

Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я

Референс: GAL000188
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010358317.17.13.7 см. 0.101кг.
CAR
25шт.23.69.710 см. 0.548кг.
BAG
320шт.469020103584824.640.911.3 см. 2.37кг.
P12
41800шт.12080115 см. 225кг.
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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