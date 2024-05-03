ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000199
Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 0
Не содержит (без) галогенов Да
Направление выхода Наклонный (-ое)
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201035824
|7.1
|7.1
|2.8
|см.
|0.06
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.7
|9.8
|9.9
|см.
|0.333
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|4690201036654
|24.8
|41.4
|11.3
|см.
|1.509
|кг.
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