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GAL000327
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000327

ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: GAL000327
Линейка ArtGallery

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий USB с разъемом типа C высокоскоростная. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-С 65Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Алюминий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010343087.17.14.1 см. 0.143кг.
CAR
28шт.23.819.99.4 см. 1.157кг.
BAG
316шт.24.64111.4 см. 2.489кг.
P12
41440шт.12080115 см. 236кг.
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